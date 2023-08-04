مرتضى منصور ينعى زوجة الراحل كابتن صالح سليم

نعى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، السيدة زينب لطفي حرم الكابتن الراحل صالح سليم التي وافتها المنية اليوم.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على مزقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الكابتن صالح سليم التي وافتها المنية اليوم داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان”.



وتابع: "سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم تشرفت بأن أحمل توكيل عنها.. لم نسمع لها صوتا طوال حياتها رغم أنها زوجة الأسطورة الحقيقية والنجم الكبير صالح سليم رحمها الله واسكنها فسيح جناتة وصبر نجلها الكبير الأستاذ خالد في محنتيه شقيقه المحترم الفنان الخلوق المرحوم هشام سليم ووالدته العظيمة.. خالص العزاء له ولأسرة الفقيدة".