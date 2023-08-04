البطولة العربية.. تفوق آسيوي على أندية أفريقيا في ظل غياب الأهلي

شهدت منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، تفوق الأندية الآسيوية على نظيرتها من قارة أفريقيا في ظل غياب الأهلي، نادي القرن وزعيم القارة السمراء.

وانتهى دور المجموعات من البطولة العربية بتأهل 8 أندية للدور ربع النهائي، هم: الهلال والاتحاد والنصر والشباب السعوديين، الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي، السد القطري، والشرطة العراقي.

رونالدو نجم النصر السعودي

ويواجه النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره الرجاء المغربي، ويلتقي السد القطري بالشرطة العراقي، ويلاقي الشباب، الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويصطدم الهلال بنجوم اتحاد جدة مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، وذلك في 4 مواجهات نارية في دور الثمانية من البطولة العربية، وتقام هذه المباريات يومي السبت والأحد المقبلين.

وتفوقت الأندية الآسيوية على نظيرتها الأفريقية التي تواجدت في دور المجموعات، لتخرج أندية القارة السمراء من الدور الأول، حيث تأهلت ثمانية أندية لدور ربع النهائي من المسابقة، منهم سبع أندية من قارة آسيا، بينما يتواجد فريق واحد فقط من قارة أفريقيا، إذ تأهل اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي عن المجموعة الأولى، بينما وصل السد القطري والهلال السعودي من المجموعة الثانية، وصعد الشباب والنصر السعوديين من المجموعة الثالثة، وأخيرًا تأهل الرجاء المغربي متصدرًا للمجموعة الرابعة ثم الوحدة الإماراتي وصيفًا.

الرجاء المغربي

لذلك، فإن الرجاء هو ممثل القارة الأفريقية الوحيد حتى الآن في البطولة العربية، ليحفظ ماء وجه أندية أفريقيا في كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد إقصاء 7 فرق أفريقية من دور المجموعات، هم: الوداد الرياضي المغربي، الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين، شباب بلوزداد الجزائري، أهلي طرابلس الليبي، والزمالك.

واحتل الترجي والصفاقسي، المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى، ونفس الحال مع الوداد وأهلي طرابلس بالمجموعة الثانية، بينما غادر الزمالك البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثالثة وفي رصيده 4 نقاط خلف النصر وصيف الترتيب، ولم يجمع الاتحاد المنستيري أي نقطة في الثلاث مباريات التي خاضها بدور المجموعات، فيما احتل شباب بلوزداد المرتبة الثالثة بالمجموعة الرابعة بنقطة وحيدة، متساويًا مع الكويت الكويتي متذيل الترتيب.

الترجي

ويأتي ذلك في ظل غياب الأهلي، بطل أفريقيا وصاحب الأرقام القياسية في القارة السمراء، حيث يعد صاحب ثاني أكثر الأندية حول العالم تتويجًا بالبطولات القارية خلف ريال مدريد الإسباني، وصاحب 11 لقبًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية 2023؛ نظرًا لارتباطاته المتنوعة في البطولات المختلفة، كان على رأسها كأس الأميرة السمراء والمباريات المؤجلة ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، كما أنه سيشارك في الفترة المقبلة في بطولتين أخرتين، كأس العالم للأندية، والدوري الأفريقي لكرة القدم.