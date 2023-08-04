بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

اعتمد اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة واللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات رؤساء و ضباط مباحث العاصمة.

وشملت الحركة نقل المقدم عيد توفيق، من مباحث السيدة زينب لمباحث مصر الجديدة، والمقدم عمر زيدان من رئيس مباحث المقطم للخليفة، والمقدم وليد المعداوي، رئيسًا لمباحث النهضة، والرائد محمد عبد الظاهر للأزبكية والمقدم مصطفى نبيل رئيسًا لمباحث المقطم.



كما تم تعيين العميد هاني القطان رئيسًا لمباحث الطُرق والمنافذ و العميد محمد دويدار، رئيسًا لقطاع جرائم النفس، تعيين المقدم محمود ثروت رئيسًا لشرطة المرافق، والعقيد أحمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث التلفزيون، والعقيد أحمد البنداري مفتشًا لمباحث حلوان.العميد علاء خلف الله رئيسًا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشًا لمباحث الشروق، والعميد محمود زكي رئيسًا لقسم المعلومات، والعقيد قدري الغرباوي مفتش بالسلام، كما تم تعيين العميد وائل الشموتي مديرا لمباحث الأموال العامة، والعميد محمد رضوان رئيسًا لقطاع العاصمة الإدارية.



وتم تجديد الثقة فى المقدم كريم بحيرى رئيسا لمباحث المرج.