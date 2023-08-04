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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات بختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 5 جنيهات جديدة في محلات الصاغة.
وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2457 جنيه للبيع و 2469 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2150 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء.
ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1851 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1440 جنيه للشراء.
وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.
 

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