سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات بختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 5 جنيهات جديدة في محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2457 جنيه للبيع و 2469 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2150 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1851 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1440 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

