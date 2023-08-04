تعرف على الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الحصاد الأسبوعي، الذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة وبعض الفعاليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي من 29 يوليو حتى ٣ أغسطس 2023 ، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة :

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث بعض الملفات الهامة والخاصة بالبطولات القادمة التى تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، محاضرة بعنوان "الكمالية"، ضمن برامج مكتب" فن إدارة الحياة"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، احتفالية "شباب مصر" بساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، والتي تضمنت عرضاً تقديمياً حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة ومداخلات للعديد من الكيانات الشبابية، مجموعة من الفقرات الاستعراضية والفنية والرياضية.

- عقد الوزير اجتماعًا لمناقشة عددًا من ملفات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنية بالشأن.

- التقي صبحي، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة.

وأجرى صبحي جولة لافتتاح عددا من المشروعات الشبابية والرياضية ولقاءات حوارية بمحافظتي الغربية والدقهلية، كالتالي:

- وصل الوزير، مقر ديوان عام محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا، معلناً عن تدشين اتحاد شباب الغربية ضمن الكيانات الشبابية.

- شهد صبحي، يرافقه محافظ الغربية، حفل تكريم الفرق الرياضية بنادي بلدية المحلة.

-افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية حمام السباحة بنادي سمنود، ومجمع حمامات السباحة بمركز شباب سمنود، كذلك أعمال تطوير ٣ ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب ميت بدر حلاوة والعزيزية وميت هاشم.

وصل صبحي، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

-افتتح الدكتور أشرف صبحي، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حمام السباحة بمركز شباب ميت خميس وصالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد، والتقي بأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال لقاءً حوارياً.

- افتتح صبحي، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جراج هيدروليكي بنادي الحوار للألعاب الرياضية، ويضع حجر الأساس للمركز التجاري بالنادي.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج مع التواصل الدائم عبر الساعة مع البعثات الرياضة قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة وتواصل هاتفياً مع الآتي :

- هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباح مروان القماش، لتأهله رسميًا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، في سباقين ٨٠٠م حرة و١٥٠٠م حرة.

- تواصل الدكتور أشرف صبحي، مع رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة ببطولات العالم المختلفة (كرة اليد للناشئين بكرواتيا- الكرة الطائرة للناشئين بالأرجنتين- الكرة الطائرة للآنسات للناشئات بكرواتيا)، مشيداً بالأداء المتميز الذي يقدمونه في مختلف البطولات.

- هنأ صبحي، الاتحاد المصري للمصارعة، والقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد حصول اللاعبة مودة بدوي، على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة بتركيا تحت 17 سنة

أهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة :

- نظمت وزارة الشباب والرياضة سباق جري بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة ١٠٠٠ متسابق من مختلف الأعمار السنية.

- أعلنت الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار كابيتانو مصر بمحافظة البحيرة، على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

- نظمت الوزارة أولى ملتقيات التوظيف بمدارس الاورمان الفندقية داخل مدرسة الاورمان ببهتيم بالقليوبية، من خلال مبادرة "توظيف مصر" لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز شباب توتال انريجز بمختلف محافظات الجمهورية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "حدودنا نبضنا" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية في مركز الكوثر بمدينه الشيخ زويد بمحافظه شمال سيناء ومركز التنمية الشبابية بمحافظة جنوب سيناء ضمن فاعليات "صيف شبابنا".

- نظمت الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz مشروع الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية EOSD .. مهرجان "دروبنا" بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات .. (تحت شعار شباب من أجل التغير).

- أقامت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، بالصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة "صيف شبابنا".

- شارك كورال وزارة الشباب والرياضة "كورال الحلم" في احتفالية شباب مصر التي نظمتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 5000 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، وبالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا".

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، ماراثون للدراجات النارية والدراجات الهوائية، بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك، على هامش احتفالية "شباب مصر"، التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- شارك كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة في فعاليات احتفالية "شباب مصر" التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية بمقر ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- أنشأت وزارة الشباب والرياضة وحدة للطب الرياضي داخل المركز الاوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرياضيين.

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق الموسم الجديد من البرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، علي مسرح المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ونادي نقابه المهندسين.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة المعسكر الأول لصقل سفراء مشواري"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "كفر الشيخ، قنا، اسوان"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، لدعم ذوي القدرات والهمم بمختلف المحافظات.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع جامعة بورسعيد، حيث نفذت القافلة في قرية القابوطي الجديدة- منطقة الحظائر بمحافظة بورسعيد.