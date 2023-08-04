الجيش السوداني: مجموعة من حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمت للقوات المسلحة

كشفت بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، عن انضمام عدد كبير من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع إلى صفوف القوات المسلحة السودانية.

وأضاف البيان أن عدد تلك القوات وصل غلى 238 فرد، أعلنوا عن انضمامهم للجيش بكامل عتادهم وسلاحهم، والذين انضموا للجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.

وقال البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية: "إستجابة لقرار القائد العام إنضمام مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فردا بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة – نيالا".