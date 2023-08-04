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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 817 شاحنة و259 سيارة .

 وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 418 شاحنة و148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 399 شاحنة  و111 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم الجمعة لاستقبال السفينتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين القاهرة وامل . كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و277 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3280 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري