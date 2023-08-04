تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 817 شاحنة و259 سيارة .

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 418 شاحنة و148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 399 شاحنة و111 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الجمعة لاستقبال السفينتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين القاهرة وامل . كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و277 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3280 راكب بموانيها .

