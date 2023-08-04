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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تداعيات الانقلاب العسكري.. هولندا تعلن تعليق تعاونها مع النيجر

علم هولندا
علم هولندا
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أعلن مجلس الوزراء الهولندي تعليق أمستردام تعاونها مع حكومة النيجر في إطار برامج التنمية والأمن، على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الهولندي في بيان: "بعد الانقلاب العسكري في النيجر، علق مجلس الوزراء التعاون المباشر مع حكومة هذه الدولة الإفريقية. وهذا يشمل برامج التعاون التنموي والأمني مع البلاد".

وتابع البيان: "نعلن تعليق المساهمة في مشروع الرعاية الصحية بما يزيد عن 6 ملايين يورو، وبرنامج تعزيز نظام السجون بنحو 4 ملايين يورو. كما تم تعليق دعم تدريب حرس الحدود المتنقلين بـ5 ملايين يورو، وتعليق عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات النيجر".

مجلس الوزراء الهولندي تعليق إمستردام تعاونها النيجر