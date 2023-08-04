تداعيات الانقلاب العسكري.. هولندا تعلن تعليق تعاونها مع النيجر

أعلن مجلس الوزراء الهولندي تعليق أمستردام تعاونها مع حكومة النيجر في إطار برامج التنمية والأمن، على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الهولندي في بيان: "بعد الانقلاب العسكري في النيجر، علق مجلس الوزراء التعاون المباشر مع حكومة هذه الدولة الإفريقية. وهذا يشمل برامج التعاون التنموي والأمني مع البلاد".

وتابع البيان: "نعلن تعليق المساهمة في مشروع الرعاية الصحية بما يزيد عن 6 ملايين يورو، وبرنامج تعزيز نظام السجون بنحو 4 ملايين يورو. كما تم تعليق دعم تدريب حرس الحدود المتنقلين بـ5 ملايين يورو، وتعليق عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات النيجر".