جوجل تتيح لمستخدميها حذف صورهم القديمة غير المرغوب فيها

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية أن جوجل أطلقت أدوات خصوصية جديدة تمكن المستخدمين من التحكم بشكل أفضل في إزالة أو نشر الصور الشخصية غير المرغوب فيها عبر الإنترنت، والتأكد من عدم ظهور الصور الصريحة أو الرسومات التجسيدية بسهولة في نتائج البحث.

ويعني هذا التحديث لسياسات جوجل المتعلقة بالصور الشخصية الصريحة أن المستخدمين يمكنهم الآن إزالة الصور التي لا يرغبون في نشرها، والصور الصريحة التي لم يعدوا يرغبون في ظهورها في نتائج البحث.

كما يمكن للأفراد الذين قاموا بنشر محتوى لأنفسهم على مواقع الويب طلب حذفه من نتائج البحث في جوجل، حتى إذا لم يكونوا يرغبون في إتاحته للجمهور.

وسيتم تسهيل على المستخدمين تقديم طلبات الحذف، وستشمل هذه السياسة أيضًا المحتوى الذي يحتوي على معلومات شخصية على مواقع الويب، ولكن هذه السياسة لن تشمل الصور التي لا يزال المستخدمون ينشرونها ويسوقونها بنشاط.