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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير 28 مسيرة أوكرانية والقضاء على نحو 600 جندي على محاور القتال

قوات الدفاع الروسية
قوات الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية على كافة المحاور وتدمير 28 مسيرة أوكرانية والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني.

وذكرت "الدفاع الروسية" في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "أنه تم التصدي لجميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمان، وتم صد 8 هجمات معادية في دونيتسك، والقضاء على 185 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية (كراب) بولندية، ومدافع (هاوتزر)".

وأضافت الوزارة أنه على محور جنوب دونيتسك، تمت تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر "Msta-B" ومدفع "Gvozdika".. وفي محور زاباروجيا، تم صد هجوم معادي وتصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، ومدرعات "برادلي" الأمريكية، ومدفع "هاوتزر D20".

وعلى محور كوبيانسك، تم صد 4 هجمات معادية في لوجانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع "M777" أمريكي، ومدفعية "M109 Paladin" أمريكية ومدفع "كراب" بولندي.. وعلى محور كراسني ليمان تمت تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، ومدفع "M777" أمريكي، ومدافع "هاوتزر D-20 وD-30".

وفي محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي "هاوتزر" من طراز D-30، واعترضت أنظمة دفاعاتنا 15 صاروخ "هايمارس"، وتدمير 28 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك.

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