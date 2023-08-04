دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة تحاول تقليل أهمية القمة الروسية - الإفريقية

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول تقليل أهمية القمة الروسية - الإفريقية بسبب رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.

وقال أنتونوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية "إن هناك كراهية تجاه كل ما هو روسي ورغبة شديدة في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا.. وهذا ما يفسره محاولات الإدارة الأمريكية، في البداية، تعطيل القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا والتي انتهت بنجاح هائل في سانت بطرسبرج، والآن التقليل من أهمية هذا الحدث".. مضيفا "ولا تزال واشنطن في حالة صدمة بسبب حقيقة أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن استعداد روسيا الاتحادية تقديم ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب مجانًا لعدد من الدول الإفريقية خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو تحترم وتدعم بالكامل سيادة شركائها، وتبقى على استعداد لتعزيز التعاون الشامل في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتعليم والتجارة.

واختتم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف تصريحاته قائلا "روسيا ستقدم المساعدة لتحويل إفريقيا إلى مركز حقيقي ومؤثر للتنمية العالمية، مثل هذا النهج ببساطة لا يتناسب مع منطق الممارسات الاستعمارية الجديدة للغرب الذي لا يستطيع بناء علاقات متبادلة المنفعة ومتساوية".