لتخفيف أحمال الكهرباء.. حي العجوزة يتابع غلق المحلات والورش والكافيهات بالمواعيد المقررة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة حملة مكبرة، لمتابعة غلق المحلات والورش والكافيهات في المواعيد المقررة.

جاء ذلك برئاسة اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة واحمد خضرنائب رئيس الحي وحماده الطيب واحمد رمضان بإدارة الاشغالات ومحمد سيد من بإدارة رخص المحلات بالتنسيق شرطة المرافق.

وتابع حي العجوزة سير العمل فى الشارع ورفع الاشغالات، مع المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لغلق إضاءة كافة اللوحات والشاشات الإعلانية ومتابعة انتظام تخفيض إضاءة واجهات المحال وأعمدة الإنارة، وذلك في إطار إجراءات ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء،واثناء سير الحمله تمكنت من رفع شجرة بشارع عبد المنعم رياض بالعجوزة وتم التعامل معها على الفور وتم استدعاء الحماية المدنية لتقطيع الشجرة وتم استدعاء هيئة النظافة لرفع الشجرة وتنظيف المكان.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشدداً على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات ، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.



وكلف مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.