نقص الكميات في الأسواق وزيادة محتملة بالأسعار.. حظر تصدير الأرز في الهند يثير ذعر أمريكا

ربما يفاجأ المتسوقون الذين يبحثون عن النوع المفضل لديهم من الأرز الهندي بعدم وجوده على الأرفف في المتاجر الأمريكية، بعد أن دفع إعلان الهند وقف صادرات الأرز المستهلكين حول العالم للتهافت على تخزينه، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار، ونقص الكميات.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت حظر بيع الأرز الأبيض غير البسمتي للخارج، وذلك في إطار جهودها لخفض الأسعار في السوق المحلي، بحسب بيان الحكومة. وكانت مناطق من شمال الهند قد شهدت هطول أمطار موسمية استوائية وفيضانات، ما عرض حقول الأرز للخطر، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لخوض الانتخابات العامة في 2024.

وذكرت صحيفة "سياتيل تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من أن الحظر لا يتعلق بصادرات الأرز البسمتي أو المسلوق، فإنه سوف يؤثر على أنواع أخرى من الأرز تشمل "سونا ماسوري"، المشهور في مطبخ جنوب الهند. كما أن هذا القرار سوف يخفض صادرات الأرز بنسبة 25%، وفقًا لما قاله مسؤولون حكوميون.

ويشار إلى أن الهند تعد من أكبر منتجي الأرز، الذي يعد سلعة غذائية أساسية في آسيا وفي أنحاء العالم.

وأدت هذه الخطوة لنقص المعروض وارتفاع الأسعار وإثارة الذعر في أنحاء أمريكا الشمالية، من اونتاريو إلى دالاس. كما شهدت المتاجر الهندية في منطقة سياتل إقبالًا كبيرًا على الأرز.

وقال كولوانت سينج شاه، أحد مستوردي الأرز الهندي " هناك ذعر في السوق"، مضيفًا "الأمر يشابه ما مررنا به خلال جائحة كورونا: نقص المعروض وأشخاص يقبلون على شراء الأرز بكميات كبيرة، ما يؤدي لأرفف فارغة. هذا ما نشهده مع الأرز حاليًا".

ويشار إلى أن واشنطن استوردت أرزًا بقيمة تقدر بنحو 13.5 مليون دولار خلال عام 2022، أغلبيته تم زراعته في جنوب وجنوب شرق آسيا. ويمثل الأرز الهندي ربع هذا الحجم، مما يجعل الهند ثاني أكبر دولة مصدرة للأرز لواشنطن بعد تايلاند.

وتبيع سلاسل متاجر مثل " كيو اف سي" و" سيف واي" الأرز البسمتي وأرز الياسمين بصورة أساسية، وهي أنواع يمكن الحصول عليها من دول أخرى تنتج الأرز مثل باكستان وتايلاند.

مع ذلك، تعتمد المطاعم الهندية والمتاجر المتخصصة على أصناف أخرى غير الأرز البسمتي (وتتضمن نوع سونا ماسوري) من أجل الأطباق التي تقدمها والمبيعات. وقد تضررت تلك المطاعم بصورة خاصة.

ويُعد متجر "ريدموند سواجاث" الهندي من ضمن المتاجر التي أصبحت خالية تمامًا من الأرز غير البسمتي. وتقول جاياترا، إحدى العاملات في المتجر والتي رفضت الإفصاح عن اسمها الأخير، إن الزبائن " اجتاحوا الأرفف"، بعد أيام قليلة من فرض الحظر.

وتقول جاياتر، "كل يوم، يسأل الزبائن متى سوف تأتي الشحنة المقبلة من الأرز"، "وأقول لهم ليس لدينا معلومات".

ولم توضح الحكومة الهندية متى ينتهى الحظر.

قيود

واضطر متجر "برايد اوف انديا" للأطعمة الهندية في منطقة ساوث ليك يونيون لتقييد مبيعات الأرز بكيسين فقط يوميًا لكل زبون، من أجل منع وقوع مستويات مماثلة "للشراء بدافع الذعر".

ويقول مالك المتجر غاسويندر سينج،" لدينا منتجات أرز لا تحظي بشعبية بدأت تتلاشي من الأرفف"، وأضاف "الزبائن يقومون بشرائها كإجراء احترازي".

وأضاف سينج أنه ما يزال لدى المتجر منتجات من الأرز البسمتي وأنواع الأرز الأخرى. مع ذلك، فإن مخزون أرز سونا ماسوري، وهو نوع الأرز الشهير الأرخص، يقترب من النفاد.

وحاول سينج تخزين احتياطي من الأرز الأسبوع الماضي، بعد إعلان الحظر على الفور. وتم إخباره أن الأرز نفد لدى مورديه بالفعل.

وأضاف سينج أنه أصبح لدى المتجر الآن بضعة أكياس أرز، ما يكفي ليوم أو اثنين. وأشار إلى أنه لا توجد توقعات بوصول شحنة أخرى.

ويواجه تجار الجملة صعوبات مماثلة لشراء الأرز غير البسمتي. وقد تمكنت شركة "شاه للتوزيع" ومقرها كاليفورنيا من تخزين إمدادات أرز تكفي لمدة شهرين، قبل بدء سريان الحظر، ولكن في ظل زيادة الطلب، من غير الواضح إلى متى سوف تكفي الإمدادات.

رفع أسعار

وكانت شركة "بنجاب تريدينج"، التي يمتلكها كولوانت سينج شاه، تتقاضى مطلع هذا الشهر 99.5 دولار لكل 10 أرطال من أرز سونا ماسوري. واضطرت الشركة الأسبوع الماضي لرفع سعر الجملة لأرز سونا ماسوري بنحو 10%. وجاءت هذه الزيادة قبل أن ينفد المخزون.

وقال سينج شاه إنه لا يعلم متى سوف تصل الشحنة المقبلة.

وأضاف سينج شاه أنه من المرجح أن يكون سعر الجملة لسونا ماسوري قد تضاعف بحلول الوقت الحالي، بالنسبة للمستوردين الذي لديهم أي مخزون من الأرز.

وفي ظل تناقص كمية الأرز غير البسمتي في أمريكا الشمالية، يتوقع سينج شاه استمرار ارتفاع الاسعار، وفاقم غموض الوضع من الذعر بين المستهلكين.

وقال، "المستهلكون لا يعلمون متى سوف تأتي شحنات أخرى من أرز سونا ماسوري، لذلك يقومون بالشراء بكميات كبيرة".

وأشار سينج شاه إلى أن نقص الأرز فاقمه تأخيرات في الموانئ، ترجع إلى فحوصات الجمارك من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالات أخرى.

وحتى في ظل استمرار تدفق الأرز البسمتي إلى سوق أمريكا الشمالية، قال سينج إن المستهلكين يجب أن يتوقعوا ارتفاع أسعار الأرز البسمتي قريبًا أيضًا.