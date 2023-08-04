ألمانيا تحاول حماية المناخ بميزانية تصل إلى 200 مليار يورو

تعتزم ألمانيا زيادة الأموال المخصصة لتمويل إجراءات حماية المناخ، وتعزيز الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات بقيمة 20 مليار يورو، ليصبح المبلغ الإجمالي 200 مليار يورو، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر أن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيوافق وحكومته يوم، الأربعاء المقبل، على تخصيص أموال إضافية للفترة الممتدة حتى عام 2027، قبل أن تتم إحالة الخطة إلى البرلمان ليصادق عليها.

يشار إلى أن معظم أموال "صندوق المناخ والتحول" مخصصة لإجراءات حماية المناخ".

وتشمل هذه الأموال مخصصات للتطوير المستدام للمباني، ودعمًا لاستبدال أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري، والتوسع في البنية التحتية التي تستخدم الهيدروجين في ألمانيا.