واعظات الأوقاف في منشية ناصر: الحمد دأب الملائكة المقربين.. صور

انطلقت اليوم الجمعة القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة القاهرة، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وحضور الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونه مدير المديرية، والدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات منشية ناصر بمحافظة القاهرة.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن الحمد دأب الملائكة المقربين، حيث يقول الحق سبحانه: "وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه: "وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

وأضافت الواعظات أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دلنا على فضل الحمد وأهميته، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ- أَوْ تَمْلأُ-مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (كَلِمَتانِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ).

وذكرت: "علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) حمدَ الله (عز وجل) في كل الأحوال، وعلى جميع الأقدار، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)، وعلمنا (صلى الله عليه وسلم) أن نقول: (الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّة)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدَ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ). ‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القاهرة شاركت فيها كل من : الواعظة رشا حلمي مأمون فوده، والواعظة مني عبد العظيم السيد نجم، الواعظة سناء محمد عبد الله عريقات، والواعظة فاطمة عنتر محمد، الواعظة مها رضوان عبد الرازق.

انطلقت قافلة الواعظات اليوم من محافظة الجيزة، وشاركت فيها كل من : الواعظة/ فاطمة إسماعيل، والواعظة سارة ماهر، بالمسجد الكبير بالديسمي التابع لإدارة أوقاف الصف.

ومن محافظة أسوان انطلقت قافلة الواعظات اليوم شاركت فيها كل من : الواعظة نفيسة مصطفى ضيف، والواعظة شيرين حامد حسين، بمسجد عنيبة الكبير مديرية أوقاف أسوان.

2e958231-b5ed-4ba4-bbe2-b0673b49f40f

5d884dc1-2d58-415e-a5bf-e5017e51f106

5f695798-7982-4375-8e4c-bc365f0e5eb7

041e70f1-6c8e-4a87-b1a4-df8a591399a5

49d53f1f-e681-4429-9cc2-92f5ad2176e2

7172a456-40f7-4211-bdf1-b9ac3b7fafdb (1)

7172a456-40f7-4211-bdf1-b9ac3b7fafdb

042605b1-8f97-4769-a07e-e783a57a148e (1)

042605b1-8f97-4769-a07e-e783a57a148e

46013bc7-373e-4141-bf26-0c663d2f4fb3

a2ced4e2-19c9-4349-a688-e14866fa65fe (1)

a2ced4e2-19c9-4349-a688-e14866fa65fe

ca632875-85ea-4774-98bc-bc6cb0708570

cf486721-fc2e-43f2-bbe3-31b2842f37e8