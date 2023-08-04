برئاسة رئيس القطاع الديني.. انطلاق القوافل الدعوية في 10 محافظات "صور"

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القوافل الدعوية للمساجد الكبرى برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني في عشر محافظات.

في مديرية أوقاف القاهرة انطلقت القافلة الدعوية من (منشية ناصر)، برئاسة الدكتورهشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وفي مديرية أوقاف الغربية انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (السنطة)، برئاسة الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وفي مديرية أوقاف المنوفية انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (السادات)، برئاسة الدكتورمحمد السيد نصار مدير عام المساجد، وفي مديرية أوقاف أسوان انطلقت القافلة الدعوية من (نصر النوبة)، برئاسة الشيخ حنفي محمود دياب دياب مدير المديرية، وفي مديرية أوقاف المنيا انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (أبو قرقاص)، برئاسة الشيخ محمود محمد توفيق مدير المتابعة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (الصف)، برئاسة الدكتور السيد مسعد السيد مدير المديرية، وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (بلاط)، برئاسة الشيخ محمود سعد إبراهيم جاهين مدير المديرية، وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (حلايب وشلاتين)، برئاسة الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير الدعوة، وفي مديرية أوقاف بور سعيد انطلقت القافلة الدعوية من حي (الرضوان)، برئاسة الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وفي مديرية أوقاف الشرقية انطلقت القافلة الدعوية من مدينة (منيا القمح)، برئاسة الشيخ مجدي بدران عمار مدير المديرية.



شملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "الحمد في القرآن والسنة"، مؤكدين أن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه افتتح خمس سور بالحمد؛ لعظيم شأنه وجزيل فضله، حيث يقول الحق سبحانه في سورة الفاتحة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ}، ويقول سبحانه في سورة الأنعام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}، ويقول تعالى في سورة الكهف: {الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا}، ويقول تعالى في سورة سبأ: {الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ} ويقول سبحانه في سورة فاطر: {الحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ المَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

كما اختتم الحق سبحانه أربع سُوَرٍ من كتابه العزيز بالحمد، حيث يقول سبحانه في سورة الصافات: {وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ويقول سبحانه في سورة الإسراء: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا}، ويقول تعالى في سورة الزمر: {وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ويقول سبحانه في سورة النمل: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.





0d0363ae-b9d9-4c53-9a1f-f9a4887882ee

6cc4b187-b51e-44e8-98c9-088bc7d5871b

6da97112-30fd-43a8-8565-0e030092aedc

22a6e80e-8a98-4d11-ba81-ba22962207f6

43c3352e-b3f8-4047-9110-c61271426896

66d5493e-ddc2-49a4-8237-b5869a8e794d

381a03f3-f386-4e50-a5f3-778277292e18

02299d82-a89e-461d-a475-3dbe580b3949

20913d73-2bbb-4d3d-93cb-3e0419b5ee4a

077048cf-1d24-4a4e-ba64-459a5ff1febd

a45af4a7-9d9e-4ff1-8380-b8480cc5774a

b3171bb1-2fc2-4c3a-b575-552476f1c50b

c3e3808d-caa3-4ede-8678-9c7792887da9

c483cd82-6f48-4fac-9241-137c00f4d835

d0bd1422-2aea-4c47-bdd9-62e132fb9e9f