3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. فرنسا تطالب باستئناف التحقيق بكل شفافية

أعربت فرنسا اليوم الجمعةعن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني بعد ثلاث سنوات من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أنه بعد ثلاث سنوات من الانفجار في مرفأ بيروت ، لم ولن تنسى فرنسا الضحايا وتعرب عن تضامنها مع عائلاتهم وأحبائهم.

وقالت إن اللبنانيين ينتظرون كشف من وراء هذا الانفجار، وتود فرنسا أن تكون المحاكم اللبنانية قادرة على استئناف التحقيق المفتوح بشفافية تامة وخالية من أي تدخل سياسي.



وأعلنت فرنسا أنها تستمر في الوقوف إلى جانب لبنان ، كما فعلت دائمًا.