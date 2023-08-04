بالصور.. انطلاق ورشة الإخراج المسرحي في كلباء

انطلقت بمركز كلباء الثقافي في الإمارات ورشة الإخراج المسرحي تحت إشراف الفنان الإماراتي حسن رجب، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الشامل دورة "عناصر العرض المسرحي" الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة ويسبق كل نسخة جديدة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وتحدث "رجب" للمتدربين في اليوم الأول للورشة حول مفهوم وتاريخ وتيارات الإخراج المسرحي ومسارات تطوره؛ وتطرق إلى شخصية المخرج ودور الموهبة والمدرسة والمجتمع في تكوينه وصقل خبراته.، كما تناول دور المخرج في صناعة العرض المسرحي، وعلاقته بالكتّاب والممثلين والطاقم التقني وصولاً إلى منصة العرض.

وأشار إلى أن شخصية المخرج تتسم غالبا بمجموعة من الخصائص مثل الالتزام، والقدرة على العمل في إطار جماعة، وحس القيادة، والجرأة في مواجهة التحديات. ويتضمن برنامج الورشة، التي انتسب إليها 36 متدربا وتختتتم فى الثاني عشر من أغسطس، مجموعة من الحصص النظرية والعملية هدفها تمكين المشاركين فيها من الوسائل والأدوات التي تساعدهم على بناء عروضهم للمشاركة بها في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم دورته العاشرة في الفترة 22-27 سبتمبر المقبل.