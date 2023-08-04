عزيز الشافعى: لو الأهلى لعب فى إفريقيا بشجع الفريق اللى ضده

أكد الملحن عزيز الشافعى أن النادى الأهلى عندما يلاعب فرق فى البطولات الخارجية مثل بطولة أفريقيا، لا يشجع النادى الأهلى، ويقوم بتشجيع الفريق المنافس خلال المباراه.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ برنامج "حبر سرى": أنا راجل زملكاوى وطبيعى إنى أشجع أي فريق ضد الأهلي عشان ميكسبش بطولات أكتر منى ويحقق أرقام أعلى منى".

وأضاف الشافعى: "جو بقى أنه بيلعب بإسم مصر الكلام ده مش حقيقي، هو مش بيحارب على الجبهة، ولا الأهلى ولا الزمالك ولا الإسماعيلى بيلعبوا بإسم مصر، المنتخب بس هو إللى بيلعب بإسم مصر".

واختتم : “أى اهلاوى مكانى هيقول نفس الكلام، أو على الأقل 90٪ من جمهور الأهلى مش هيشجعوا الزمالك فى أى بطوله خارجيه، دى مشاعر جمهور الكره الحقيقي من الطرفين".