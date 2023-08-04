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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة العلمين الدولية تنافس على جائزة الأفضل في استراتيجية التدويل

بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، عن اختيار الجامعة ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختيار جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية في محور التدويل والمشاركات الدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة ما يقرب من 300 جامعة من 17 دولة في 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات في محور استراتيجية التدويل.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

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استراتيجية الاوسط وشمال افريقيا التايمز البريطاني التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي