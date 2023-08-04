جامعة الأقصر تعلن جاهزية معاملها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتنسيق الكليات

أنهت جامعة الأقصر، استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية، من خلال تجهيز مكاتب التنسيق بالجامعة لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للجامعات، والتي تنطلق أولى أيامها غدا السبت.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه يمكن لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أن يتوجهوا لثلاثة معامل هم: معمل كليه الحاسبات والمعلومات بالعوامية، أو معمل كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد، أو معمل كلية السياحة والفنادق بجوار جهاز مدينة طيبة شمالي الأقصر.

وأشار الدكتور حمدي حسين إلى أن هده المعامل تعمل حتى نهاية مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بحسب كل مرحلة، مؤكدًا أن تم دعم هذه المعامل بإنترنت فائق السرعة، وطابعة، ومتاحة بالمجان تمامًا لجميع الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة، والدعم من جانب القائمين على هذه المعامل، حيث تم دعمها بفريق مدرب والذين تم تدريبهم بشكل جيد؛ لتقديم المساعدة للطلاب، والرد على كافة استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أعلنت عن انطلاق مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.