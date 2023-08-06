الأهلى يبحث ترتيبات المعسكر الخارجي ويرفع عرضه إلى 3 ملايين يورو لضم سوزا

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن معسكر خارجي، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الصيفية الحالية؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وجار التنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على مكان المعسكر وفقا للإمكانات والظروف المسموح بها داخل النادي، لا سيما وأن النادي يبحث عن شركة لتحمل تكاليف المعسكر وتخفيف الأعباء المالية عن خزينته.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من مكان لاستضافة هذا المعسكر، فالطلب الأول من المدير الفني أن يكون في دولة أوروبية، هولندا، ألمانيا، سويسرا، في مكان بعيد عن عيون الجميع، ليعمل على تجهيز الجميع لانطلاق الموسم المقبل، والذي سيكون استثنائيا في كل شيء بسبب الضغوط الكبيرة التي يواجهها الأهلي ومشاركته في أكثر من بطولة ستجعل هناك ضغط مباريات غير مسبوق.

وهناك البديل في إحدى الدول العربية، مثل الإمارات أو السعودية أو قطر، وفقا للظروف أيضا، وإن استحال المعسكر الأوروبي أو العربي سيتم الاكتفاء بمعسكر داخل مصر، على أن يتم تحديد كل شيء خلال الأيام المقبلة.

كولر منح لاعبي الأهلي إجازة وراحة سلبية لمدة ثلاثة أسابيع، يطير في جزء كبير منها إلى سويسرا للاطمئنان على أسرته، قبل أن يعود لاستئناف رحلته مع المارد الأحمر، ويتابع في تلك الفترة آخر تطورات الصفقات مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، وكذلك أمير توفيق مدير التعاقدات.

وعلى صعيد الصفقات، رفع النادي الأهلي عرضه المالي إلى ثلاثة ملايين يورو من أجل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتنفيذ طلب كولر والذي تمسك بتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم، واشتكي كثيرا من إهدار لاعبي الأهلي الحاليين العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم.

وقالت مصادر، إن الأهلي اضطر إلى زيادة العرض المالي لإقناع إدارة النادي الكوري من أجل التخلي عن اللاعب في ظل تمسكها باستمراره في الموسم المقبل بداعي أن العرض الأول الذي قدمه النادي كانت قيمته مليونين ونصف المليون يورو فقط قبل زيادته للظفر بخدمات المهاجم.

وأوضحت المصادر أن كلوفيس هنريك، وكيل البرازيلي جوستافو سوزا يكثف جهوده مع النادي الكوري لإقناعه ببيع اللاعب للأهلي خاصة وأن سوزا نفسه يريد الانتقال إلي القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري بل بدأ في متابعة الفريق في الأسابيع الماضية وتكوين فكرة عن جماهيره وتاريخه على أمل الرحيل عن الدوري الكوري في أقرب وقت.