ميدو يطالب مجلس الزمالك بالرحيل: «التاريخ لن يرحمكم»

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، برحيل مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكل عاجل، بسبب الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الحالية وحتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فورا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا..النهارده قبل بكره!! التاريخ لن يرحمكم..».

https://twitter.com/midoahm/status/1687376456689606656

وتسعتد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للعودة إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة بعد وداع البطولة العربية بعد التعادل الإيجابي 1/1 مع النصر السعودى فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.