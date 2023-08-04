استئناف حركة السفن في ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد إحباط هجوم كييف

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 03:19 م

أعلن ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، استئناف حركة السفن عبره، وذلك بعد تعليقها فجر اليوم؛ إثر إحباط هجوم شنته قوات كييف بزورقين مسيرين على المرفأ.

وأكد مسئول بالميناء - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - سلامة البنية التحتية لخطوطه في مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، واستمرار ضخ النفط للناقلات بشكل طبيعي بعد صد هجوم قوات كييف.

وكانت سفينتان حربيتان روسيتان دمرتا زورقين مسيريين أوكرانيين حاولا مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا، كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.