ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موجة حر جديدة تضرب إسبانيا مطلع الأسبوع المقبل

صور من موجة حر جديدة
صور من موجة حر جديدة في أسبانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة بلومبرغ أنه من المتوقع حدوث موجة حر قادمة من جديد سوف تضرب أوروبا، وبالتحديد إسبانيا، مطلع الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة تقفز مجددا إلى 40 درجة مئوية.
وأفادت شركة ماكسار تكنولوجيز، بأن درجة الحرارة في مدريد ستعود لهذا مستوى يصل إلى 40 درجة، بحلول يوم الأربعاء، أي بواقع 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط الموسمي، وبواقع 11.5 درجة مئوية أعلى من الارتفاع اليومي.
واجتاحت موجات الحر نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، لتضع العالم على مسار الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في يوليو.
وبعد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقة البحر المتوسط مجددا أعلى درجات حرارة بها على الإطلاق.

وكالة بلومبرغ للأنباء اغسطس الجارى الأسبوع المقبل درجات حرارة موجة حر جديدة تضرب إسبانيا مطلع الأسبوع المقبل 40 درجة مئوية نصف الكرة الشمالي منطقة البحر المتوسط