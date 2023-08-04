موجة حر جديدة تضرب إسبانيا مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت وكالة بلومبرغ أنه من المتوقع حدوث موجة حر قادمة من جديد سوف تضرب أوروبا، وبالتحديد إسبانيا، مطلع الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة تقفز مجددا إلى 40 درجة مئوية.

وأفادت شركة ماكسار تكنولوجيز، بأن درجة الحرارة في مدريد ستعود لهذا مستوى يصل إلى 40 درجة، بحلول يوم الأربعاء، أي بواقع 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط الموسمي، وبواقع 11.5 درجة مئوية أعلى من الارتفاع اليومي.

واجتاحت موجات الحر نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، لتضع العالم على مسار الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في يوليو.

وبعد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقة البحر المتوسط مجددا أعلى درجات حرارة بها على الإطلاق.