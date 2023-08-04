هل يجوز أن يصوم الأقباط أيامًا تزيد عن صوم العذراء مريم؟

بعض الأقباط يصومون 3 أسابيع زيادة عن فترة صوم العذراء مريم المحدد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبعض يصوم حتى موعد الغروب حباً في التشفع بالعذراء مريم، وهذه طريقة يعبر من خلالها الأقباط عن مدى حبهم لأم النور.

وفي السطور التالية، نجيب من خلالها حول جواز زيادة فترة الصوم المحددة، حيث يجيب القس مكاريوس ساويرس راعي كنيسة مارجرجس والقديس شنودة بنيوجيرسي حول ذلك بالقول: “بعض الناس يرغبون فى صوم أيام زيادة أيام على أيامهِ وهذا التصرف يجب أن يكون تحت إشراف كنسى بحيث نحتفظ بحكمة الصوم وفاعليته فى حياتنا، لذلك يجب مراعاة الأمور الآتية قبل البدء فى الإضافة".

١- لا يجوز لأي عضو من رعية الكنيسة أن يُزيد أو يُنقص من أصوام الكنيسة إلا بعلم وبموافقة أبونا الكاهن الذى يتلقى اعترفاته.

أرمياء ٥:١٢ إِنْ جَرَيْتَ مَعَ الْمُشَاةِ فَأَتْعَبُوكَ، فَكَيْفَ تُبَارِي الْخَيْلَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ مُنْبَطِحًا فِي أَرْضِ السَّلاَمِ، فَكَيْفَ تَعْمَلُ فِي كِبْرِيَاءِ الأُرْدُنِّ ؟رومية ٣:١٢. فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي، لِكُلِّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ: أَنْ لاَ يَرْتَئِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بَلْ يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّلِ، كَمَا قَسَمَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ الإِيمَانِ.

٢- لا يليق روحيًا أن تكون مُهمِل فى أصوام الكنيسة الأخر ثم تتمسك بأن تضيف أيامًا على صوم السيدة العذراء، فهذا التصرف غير مقبول بسبب عدم الأمانة فى الأصوام الأخرى.

متى ١٢:١٣ فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ

٣- لكل من يُصرح لهم من أبونا الكاهن الذى يتلقى الإعتراف بأن يصوموا أيام زيادة على صوم السيدة العذراء ، يجب أن تكون الأيام الزيادة قبل بداية الصوم حتى تحتفل كل الرعية معاً فى يوم العيد.

١ كورنثوس ٣٣:١٤ لأَنَّ اللهَ لَيْسَ إِلهَ تَشْوِيشٍ بَلْ إِلهُ سَلاَمٍ، كَمَا فِي جَمِيعِ كَنَائِسِ الْقِدِّيسِينَ.

١ كورنثوس ٤٠:١٤ وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ بِلِيَاقَةٍ وَبِحَسَبِ تَرْتِيبٍ.

٤- إذا كنت ممن لا يأكلون السمك فى صوم السيدة العذراء ، سيكون غير لائق لك أن تتحدث بهذا الأمر خارج بيتك، ولا يجوز لأحد معرفة هذا الأمر غير أبونا الكاهن الذى يتلقى إعترفاتك وزوجتك فى البيت أو ماما .



فإذن الصوم يجوز ولكن بضوابط محددة كما ذكرها القس مكاريوس ساويرس.