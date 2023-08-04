"طيب وأمير" ينافس على جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16

يُنافس العرض المسرحي "طيب وأمير" على جوائز الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث يقدم ليلتين عرض، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وبعد غد السبت، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمسابقة الرسمية.

"طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي مسرحية عن تراث الراحلين نجيب الريحاني، وبديع خيرى، ومن كتابة أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

يُشارك في بطولة العمل الفنانين: هشام إسماعيل، وعمرو رمزى، وتامر فرج، وشيماء عبد القادر، وأحمد السلكاوى، وشريف حسنى، ونهى لطفى، ومحمود فتحى، وفاء عبد الله، ورشا فؤاد، وجلال الهجرسي، وفهد سعيد، ومجدى عبد الحليم، ورانيا النجار، ومحمد يوركا، وأحمد النمرسى، ومحمود الهنيدى، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.