ثقافة بني سويف تلقي الضوء على أشعار الخال عبدالرحمن الأبنودي

أقام بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية حول أشعار الراحل "عبد الرحمن الأبنودى" للشاعرين أحمد هيكل ومحمد ياسين،ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تناولت الأمسية محطات من حياة الخال الذي ولد عام ١٩٣٨ في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني علي حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد.

ومن أشهر كتبه "أيامي الحلوة" والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠١، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية، وفاز أيضا بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام ٢٠٠٤، وتوفي في أبريل ٢٠١٥.

تأتي الفعاليات ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.