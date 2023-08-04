الزراعة: تحصين 3.6 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين حوالي مليون و912 ألف و208 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 2 اغسطس الجاري.

وأشار إلى تحصين حوالي مليون و709 ألف و683 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 2 اغسطس الجاري أيضا.

ولفت التقرير، إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.