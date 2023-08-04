الأمم المتحدة تقييم الاحتياجات الإنسانية لـ 60 مجتمع رعي فلسطيني متضرر من التهجير القسري

أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" وشركاؤه في المجال الإنساني تقييمًا للاحتياجات الإنسانية لـ 60 مجتمع رعي فلسطيني متضرر من التهجير القسري، لدعم الرعاة وأسرهم.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه في مؤتمر صحفي في جنيف، أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، فهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول للخدمات الأساسية.

وأكد أن الأمم المتحدة سجلت 591 حادث عنف متعلق بالمستوطنين الإسرائيليين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، والتي أسفرت عن إصابات فلسطينية أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، وذلك بمتوسط 99 حادثًا كل شهر وزيادة بنسبة 39% مقارنة بعام 2022 البالغ 71%.

وأشار ليركه، إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق هذا العام والعام الماضي تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا بسبب عنف المستوطنين من سبعة مجتمعات رعاة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

