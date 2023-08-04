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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ميقاتي: نأمل في تحقيق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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 أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت. 
جاء ذلك في تعليق لميقاتي اليوم /الجمعة/ بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري والذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين، كما أدى لتشريد مئات الآلاف من المواطنين، فضلا عن وقوع خسائر مادية فادحة. 
وقال ميقاتي "لأن الحقيقة وحدها تطيب الجروح، فإن الأمل - كل الأمل - بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت، لترقد أرواح الشهداء بسلام".

بيروت نجيب ميقاتي انفجار ميناء بيروت