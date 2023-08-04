أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت.
جاء ذلك في تعليق لميقاتي اليوم /الجمعة/ بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري والذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين، كما أدى لتشريد مئات الآلاف من المواطنين، فضلا عن وقوع خسائر مادية فادحة.
وقال ميقاتي "لأن الحقيقة وحدها تطيب الجروح، فإن الأمل - كل الأمل - بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت، لترقد أرواح الشهداء بسلام".
العالم
ميقاتي: نأمل في تحقيق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت
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أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت.
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت.