ميقاتي: نأمل في تحقيق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:24 م

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت.

جاء ذلك في تعليق لميقاتي اليوم /الجمعة/ بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري والذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين، كما أدى لتشريد مئات الآلاف من المواطنين، فضلا عن وقوع خسائر مادية فادحة.

وقال ميقاتي "لأن الحقيقة وحدها تطيب الجروح، فإن الأمل - كل الأمل - بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري في أقرب وقت، لترقد أرواح الشهداء بسلام".