صلاح مغاوري: تعديل معايير صرف الدعم النقدي يصب في مصلحة الأسر البسيطة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج طموح بدأ عام 2015، وهو برنامج للحماية الاجتماعية، حيث أنه يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال اليتامى وذوي الهمم والأسر التي ليس لديها عائل، أو أسر تعوقها معوقات تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الحياة الأساسية.

وأضاف "مغاوري" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن البرنامج انطلق من خلال محورين هما محور تكافل الذي يستهدف الآسر الفقيرة في مختلف المحافظات، ومحور كرامة الذي يستهدف كبار السن وأصحاب الهمم.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن المبالغ التي انطلق منها البرنامج كانت مبالغ بسيطة طبقًا لطبيعة البرنامج، خاصة أنه يستهدف الكثير من الأسر، موضحًا أن تعديل معايير صرف الدعم النقدي من الدولة بالأمس ساهم في رفع الحدود القائم عليها هذا البرنامج.

وأكد الكاتب الصحفي أن البرنامج بعد هذه الزيادة سيحقق أهدافه بطريقة أفضل تواكب المعايير، خاصة أن هذا القرار يصب في مصلحة الأسر البسيطة والأسر التي تحتاج إلى مساعدة.