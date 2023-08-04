رفع أسعار الفائدة 1% في مصر يفشل في التأثير على الذهب

لم تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات لتبقى عند نفس النطاق الضيق الذي يسيطر على التداول منذ فترة كبيرة، حتى قرار البنك المركزي المصري المفاجئ يوم أمس برفع الفائدة 100 نقطة أساس لم ينجح في دفع أسعار الذهب إلى الحركة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2155 جنيه ، دون تغير عن جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيه، وفق جولد بيليون.



وقام البنك المركزي خلال اجتماعه يوم أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.



يعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة بعد أن قرر في مارس الماضي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.



وبحسب جولد بيليون فإن تحريك الفائدة من قبل البنك المركزي المصري جاء بعد تضارب في توقعات الأسواق التي شهدت توقعات كثير بتثبيت أسعار الفائدة نظراً لكون التضخم الحالي لا يعتمد على السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق وبالتالي رفع الفائدة لن يعمل على تهدئة التضخم.



يذكر أن المعدل السنوي للتضخم قد ارتفع بنسبة 35.7% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 32.7%، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو مقارنة مع قراءة مايو بنسبة 40.3%.

وبالنسبة لسعر الصرف فقد استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الرسمي عند مستويات 30.95 جنيه لكل دولار، وسط توقعات استقرار سعر الصرف الرسمي لفترة أطول من الوقت. أيضاً لم يحدث تغيرات تذكر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يتم تسعير الذهب من خلاله.



وصرح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بأنه لا يتوقع حدوث تخفيض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة القريبة القادمة، بسبب التأثير السلبي لهذا القرار على ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي وصلت أسعارها لأعلى مستوياتها بالفعل.



وأشار البنك أيضاً أن تخفيض قيمة الجنيه من جديد سيرسخ عمل السوق الموازية للعملات الأجنبية و سيزيد من عمليات الدولرة و اكتناز العملات الأجنبية بشكل كبير بعد فقدان الثقة في العملة المحلية.



في المقابل توقع البنك أن تلجأ الحكومة المصرية إلى استمرار الضغط للحد من الواردات وفرض الضوابط عليها وقد تلجأ إلى تهدئة وتيرة الاستثمار من أجل العمل على الحد من استنزاف الاحتياطي الدولاري لديها.



في سياق منفصل أشار التقرير الأخير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع احتياطي مصر من الذهب ليصل إلى 125.8 طن من الذهب تقريباً بارتفاع بنسبة 24% حتى نهاية النصف الأول من 2023 لتحتل بذلك مصر المرتبة 31 عالمياً بين الدول الحائزة للذهب، والمرتبة الخامسة بين الدول العربية التي تتصدرها السعودية ومن بعدها لبنان والجزائر والعراق.