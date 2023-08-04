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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة رئيس هيئة مقاومة الاستيطان بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وأكد الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان ، أن قوات الاحتلال اعتدت على الوزير شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وذكرت الوكالة، بأنه جرى نقل الوزير شعبان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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