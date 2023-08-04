بالفلكلور الشرقاوي وأفراح النوبة.. قصور الثقافة تواصل لياليها الفنية بالإسكندرية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الفعاليات الفنية التي تقدمها بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس الخميس، عروضا فنية متنوعة لفرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات البرنامج الذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وبدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف قدمت به باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة الشرقية منها "الفرح الشرقاوي، الحصان، التحميلة، السبوع".

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدربا الفرقة إكرامي ومدحت محرم عدة فقرات استعراضية لافتة منها "السبوع، تابلوه الألعاب الشعبية، النجرشاد، والإيقاعات النوبية، السوق الأسواني، الفرح الأسواني والنوبي"، بمصاحبة الأغاني الشعبية التي تشتهر بها محافظة أسوان، بالإضافة إلى فواصل غنائية لمطرب الفرقة الفنان حمادة حربي الذي تغني بمجموعة من أجمل الأغاني منها "نعناع الجنينة، دندنة، بتناديني تاني ليه" وغيرها وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

وحضر الفعاليات المخرج الدكتور أحمد عواض، والكابتن أحمد الكأس، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وكوكبة من مثقفي الثغر وفنانيها وجمع غفير من أهالي الإسكندرية وضيوفها.

وجدير بالذكر أن عروض الفرقتين مستمرة يومي الجمعة والسبت بمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان المدينة الكبير، ثم تستأنفان عروضهما الأحد المقبل بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

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