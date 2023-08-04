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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

محافظ الوادي الجديد: فتح أول فصل ملحق بصري لذوي الإعاقة البصرية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن فتح فصل ملحق بصري بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة؛ وذلك لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح الزملوط أنه تم فتح هذا الفصل حرصًا على تقديم كافة سبل الدعم لطلابنا من ذوي الهمم، واستجابةً لرغبة أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بالتعليم العام فى تحويل أبنائهم لفصول النور للمكفوفين بما يتوافق مع قدرات الطلاب ذوي الاعاقة البصرية؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع. 

 

وأشار إلى أنه يمكن من خلال هذه المنظومة استيعاب طلاب المراحل التعليمية المختلفة مع توافر المختصين وذوي الخبرات في تعليم ودمج الإعاقة البصرية.

الإعاقة البصرية ذوى الإعاقة البصرية ذوي الهمم