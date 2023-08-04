واشنطن ترحب بتحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 01:52 م

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بتحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 25 فبراير 2024.

وذكرت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي - في تغريدة أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الجمعة/ - أن "الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 25 فبراير 2024".. مضيفة أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأي ديمقراطية سليمة.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في وقت سابق، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد 25 من شهر فبراير 2024 موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان.