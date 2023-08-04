الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية بما فيها القدس

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 01:21 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين، بينهم أسير مُحرر، من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "السموع" ومخيم "العروب" الواقعين شمال محافظة الخليل جنوب الضفة، وذلك عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير محرر، من بلدة "بدو" شمال غرب مدينة القدس المحتلة "خارج جدار الفصل العنصري".

وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال عملية الاعتقال.

ومن بلدة "العيزرية" بالقدس أيضا "خارج الجدار" جرى اعتقال فلسطيني عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.