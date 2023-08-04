السبت.. "مرسي علم الدولي" يستقبل 142 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا

يستقبل مطار مرسي الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من 12 دولة اوروبية تقل آلاف السياح الأجانب الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.



وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 142‪ رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسي علم الأسبوع المقبل قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار الخبير السياحي إلى استعدادت فنادق مرسي علم لإستقبال حوالي 35 ألف سائح علي متن 142‪ رحلة طيران من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90 %، تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة بزيادة قدرها 8 رحلات عن الاسبوع الماضى.

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