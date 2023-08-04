بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادثي سير بمطروح

لقي مواطن سوري الجنسية مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادثي سير علي الطرق السريعة المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمان بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة باسم رامز فواد بدر 43 سنة، سوري الجنسية، ورضا عبد المنجي شهاب 44 سنة، مقيم الغربية، يعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة حادث تصادم سيارة نقل وسيارة نصف نقل في أول طريق محور الضبعة.

كما استقبل ذات المستشفى 3 أشخاص يعانون من إصابات متنوعة، نتيجة حادث انقلاب سيارة في الكيلو 125 على طريق الإسكندرية مطروح، وهم زياد عاطف عبد اللطيف 19 سنة، يعاني من جرح سطحي بفروه الرأس، ورائد عاطف عبد اللطيف 9 سنوات، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وصفا محمد المهدي 40 سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.