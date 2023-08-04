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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية 32

خالد داغر رئيس دار
خالد داغر رئيس دار الأوبرا
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اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات ويقام فى الفترة من 20 اكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل .

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا ان المسابقة تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط على المتسابق اداء احد اعمال خالد الذكر سيد درويش واخر من اختياره، اما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على الات ( القانون، العود، الكمان ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وان يقوم باداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

 اما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى واتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لاحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 الف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات، وتابع ان التسجيل فى المسابقة يبدا اعتبارا من الخميس 17 اغسطس وحتى الاحد 1 اكتوبر من خلال الموقع الاليكترونى www.cairoopera.org وخصصت الاوبرا البريد الاليكترونى dr.ratibacompetiton@cairoopera.org للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأوبرا المصرية المايسترو هانى فرحات الموسيقى العربية الموسيقار سيد درويش