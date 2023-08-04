إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا بعد معارك بين الجيش ومسلحين بإقليم أمهرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، أعلنت اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا محلية.

وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع، بين ميليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة.

وطلبت حكومة أمهرة، أمس الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.

ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ، ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.