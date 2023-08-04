ضبط مسجل خطر بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بعابدين

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم بعابدين.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات. وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر")، وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم ، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار ، وبالإنتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليــه ، وبسؤالــــه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.