ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مراهق تسبب فى إصابة صديقه بإصابات خطيرة أثناء قيادته سيارة بالتجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

القى رجال مباحث القاهرة القبض على مراهق تسبب فى إصابة صديقه بإصابات خطيرة أثناء قيادته سيارة بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها "مصاب بشرخ بالجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضًا، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبين إنتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابات خطير التجمع الخامس النيابة العام شرطة التجمع مباحث القاهرة ال