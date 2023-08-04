مراسل صباح الخير يا مصر يرصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين

قال باسم أبو العينين مراسل القناة الأولى، إنّ حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم كان كامل العدد، وذلك في مهرجان العلمين، فقد كان مدحت صالح أيقونة الحفل وتفاعلت ريهام عبد الحكيم مع الجمهور الذي اندمج معهما في حفل أكثر من رائع.

وأضاف أبو العينين، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: "هذه الأمسية كانت على أرينا العلمين واستمرت حتى أوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وسط إقبال متزايد، ومن لم يستطع دخول الأرينا كان يتابع الحفل على الشاشات العملاقة المنتشرة في محيط الممشى السياحي".

وتابع: "اليوم هو ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي من أرينا العلمين في نهاية هذا الأسبوع وسيكون معنا حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير ونتوقع أنه سيكون كامل العدد ويزيد وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع غدا السبت بحفل ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور".