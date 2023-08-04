"جيل أكتوبر" بشرم الشيخ تكتسح أوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء بـ5 طلاب

اكتسحت مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة جنوب سيناء، بـ 5 طلاب من ابنائها ضمن قائمة الشرف لأوائل المحافظة، بواقع 3 طالبات في الشعبة الأدبية وهن: جينا خالد مصطفى محمد سعيد مجموع 372 درجة، وحبيبة محمد حمدي محمد وافي مجموع 368.5 درجة، وشروق محمد عبد الهادي السيد نجايه مجموع 359.5 درجة. وطالبة ضمن قائمة أوائل الشعبة العلمية (علوم) وهي: شهد وليد مصطفى محمد غزي مجموع 379.5 درجة، وطالب ضمن قائمة أوائل الشعبة العلمية (رياضيات) وهو: أحمد محمد سلامة محمود طلب مجموع 377 درجة.

وجاءت مدرسة الزهور الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، التابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية، ومدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، بعد مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ، بمشاركة 4 طلاب لكل مدرسة ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

بينما جاءت مدرسة الأهرام الرسمية لغات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمة، في الترتيب الثالث بمشاركة 3 طلاب من ابنائها ضمن قائمة الشرف لأوائل المحافظة، وبالمثل مدرسة السادات الثانوية التابعة لإدارة راس سدر، تلاهما مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمشاركة طالبتين واحدة في الشعبة الأدبية والأخرى في الشعبة العلمية (علوم)، وبالمثل مدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمشاركة طالبين من ابنائها ضمن أوائل الشعبة العلمية (رياضيات).

وجاء في الترتيب الأخير بمشاركة طالب واحد فقط ضمن قائمة أوائل المحافظة كل من مدارس سان جوزيف بشرم الشيخ، والشهيد ايمن عبدالحميد براس سدر، وأبوزنيمة الثانوية.

وبلغ اجمالي أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة جنوب سيناء، 31 طالبا وطالبة، بواقع 11 طالبا في الشعبة العلمية علوم، و10 طلاب في الشعبة الأدبية، وبالمثل 10 طلاب في الشعبة العلمية رياضيات.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة كالتالي: طور سيناء في المركز الأول بمشاركة 13 طالبا ضمن قائمة الأوائل، تلاها إدارة شرم الشيخ بمشاركة 10 طلاب، تلاها إدارة رأس سدر بمشاركة 5 طلاب، تلاها إدارة نويبع بمشاركة طالبين، وأخيرا إدارة أبوزنيمة بمشاركة طالبة واحدة. بينما الإدارات التعليمية خارج المنافسة هن: إدارة أبورديس، وإدارة دهب، وإدارة سانت كاترين.

من جانبه، هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة.

ونقل تهنئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا، مؤكدًا حرص المحافظ بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.