بين العرض والتأجيل والوقف.. البابا شنودة الثالث في الأعمال الفنية

تعد شخصية البابا شنودة الثالث من الشخصيات المهمة والملهمة لكبار الكتاب والمتخصصين في الأعمال الفنية، فقد شهد خلال سنوات عمره العديد من التحولات الكثيرة منذ ولادته ومرورا بشبابه ثم مرحلة الرهبنة، والانخراط في خدمة الكنيسة حتى أصبح بطريرك الكرازة المرقسية لسنوات طويلة، هذه التحولات جعلت عدد كبير من المهتمين بعالم الإنتاج الفني بالكنيسة يهتم بانتاج عمل فني يحكي سيرته الذاتية، لتأكدهم من أن مثل هذه الأعمال سوف يكتب لها النجاح نظرا لمكانة البابا شنودة في نفوس وقلوب كل المصريين بل معظم الشعوب العربية والاجنبية، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات التقديم الفنى لشخصية البابا شنوده الثالث..

حياة ما قبل البابوية

في فيلم "الراعي" الذي تناول حياة البابا شنودة الثالث كان التركيز بشكل رئيسي على مراحل حياته قبل توليه البابوية، حيث ضم العمل قصة نشأته وتعليمه وعمله الصحفي وسيامته اسقفا للتعليم، وجسد شخصيته الممثل ايمن أمير الذي لعب دور الشاب نظير جيد روفائيل في مراحل مختلفة من حياته،. بينما لعب الفنان عماد الراهب دور رؤفائيل الأخ الأكبر لنظير،. وشارك الممثل فادي جورج بتجسيد دور نظير في مرحلة الطفولة.



إنتاج أفلام تسجيليلة من الكنيسه

قامت الكنيسة بإنتاج فيلمين تسجيليين عن البابا شنودة، وذلك عقب رحيله، وجاء الفيلم الأول بعنوان "المزار" وقام بإخراج البير مكرم، وتم إعداده بواسطة سكرتير البابا الراحل الراهب بولس الأنبا بيشوى، اما الفيلم الثاني فكان بعنوان "الراعي" وقام بإخراجه ماجد توفيق، وأشرف على عملية المراجعة القمص بموا الأنبا بيشوى، وحضر البابا تواضروس الثاني عرض الفيلم الثاني في عام ٢٠١٣، وقدمت هذه الأعمال سرد لحياة البابا بشكل توثيقى لشخصه.



شخصية البابا فى الأعمال الدينية

وعلى جانب آخر ظهرت شخصية البابا شنودة في العديد من الافلام الدينية مثل فيلم "نسر البرية" الذي تناول قصة حياة ابونا فلتاؤس، وايضا في "حبيب جرجس".

مشروعات فنية متوقفه

بجانب هذه الأفلام هناك العديد من الأعمال الفنية التي تم الإعلان عن تنفيذها وتوقفت لظروف ما، ومنها مسلسل بعنوان "بابا العرب" وتم ترشيح الفنان ماجد الكدواني تجسيد شخصية البابا، كما تم ترشيح المخرجة ساندرا نشأت لإخراج، ولكنه ما لم يؤكدا موافقتهما على هذا الترشيح، فيما كان العمل يتناول حياة البابا على ثلاث مراحل مختلفة، وقام بإعداد المادة التاريخية المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة وقام بكتابة السيناريو والحوار عطاالله توفيق، وتم الإعلان عن هذا العمل هو الأول كعمل كنسي في مجال الأنتاج الدرامى الضخم، وتوقف التحضير للمسلسل فجأة وبدون اسباب معلنة، حيث أعلن دير الأنبا بيشوى رسميا عن توقف المشروع لأسباب انتاجية لم يتم الكشف عنها.

توقف مشروع فني اخر عن قداسة البابا شنودة، ولكن هذه المرة فيلم سينمائى كان يحمل عنوان "البابا" ثم تم تغييره إلى "بابا العرب" وكان تم الإعلان عن إنتاج هذا الفيلم عن طريق إحدى شركات الإنتاج السينمائي في مصر وذلك عام ٢٠١٦، وحصلوا وقتها على كافة الموافقات الرقابية المطلوبة، ثم قامت هذه الجهة بإطلاق برومو الفيلم، وتم الإعلان عن بدء التصوير في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ على أن يتم عرضه في قاعات السينما في أغسطس ٢٠٢١، وتم الاتفاق مع المخرج البير مكرم على إخراجه، ولكن توقف المشروع فجأة.



ظهور درامى لشخصية البابا

وفي الأعمال الدرامية كان هناك ظهور خاص لشخصية البابا فى بعض الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "حضرة العمدة" وتحديدا في الحلقة الثامنة، حيث ظهرت صورة البابا شنودة خلال مشهد تأدية المسحيين صلاتهم في بيت باسيلي بحضور قس الكنيسة، وأثناء ذلك سمعوا صوت موتوسيكلات وعندما نظر أحدهم وجد جماعة الإرهابين وصلوا ومعهم عصا كثيرة فقد حذروهم من قبل من الصلاة في البيوت، فما كان عليهم إلا أن هربوا من باب خلفي ومعهم قس الكنيسة.