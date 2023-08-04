قطع المياه عن ثلاث مناطق بالجيزة

اعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذى لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالى الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولى، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه لمدة ٤ ساعات تبدأ فى الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الرابعه فجر يوم السبت الموافق ٥/٨/٢٠٢٣ لتمكين جهاز مدينة ٦ أكتوبر وبالتنسيق مع الشركة المنفذة من إتمام الأعمال المشار اليها .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه إنجاز الأعمال خلال التوقيتات المحددة لضخ المياه بصورتها الطبيعية،للمناطق المتأثرة .



وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى( هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية).

علما بأنه ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.