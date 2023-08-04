الدفاع الروسية: تدمير زورقين وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود والقرم

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 09:31 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين، هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الجمعة/- أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مٌسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية، مؤكدة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

ومن جانبه، صرح رئيس المركز الصحفي لقوات "شرق" الروسية، أوليج تشيخوف، بأن القاذفات والمقاتلات الروسية هاجمت تجمعات أوكرانية في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني، فيما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وأوضح تشيخوف، أن الاستطلاع الروسي اكتشف تقدم مجموعتين مشاة أوكرانيتين في مناطق شمال شرق ستارومايورسكي، وجنوب زولوتايا نيفا، وتم القضاء عليهما.. مشيرا إلى تمكن المٌسيرات الروسية من تدمير دبابة أوكرانية في منطقة ماكاروفكا.