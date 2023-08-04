بعد الخروج من البطولة العربية.. فاروق جعفر يطالب برحيل اسوريو

طالب فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، برحيل الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد الخروج من البطولة العربية.

وأشار جعفر، في تصريحات تلفزيونية، أن تغييرات أوسوريو غريبة، بعدما سحب سيف الجزيري ودفع بـ عمر جابر وشيكابالا في خط الهجوم، بينما كان الجزيري هو الأفضل ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ورغم ذلك هناك لاعبين قدموا مستوى جيد مثل عمرو السيسي ودونجا.

وأضاف: "المفترض أن يلعب أوسوريو على قدرات لاعبي الزمالك، ولا اعرف سر إصراره على تغيير مراكز اللاعبين، وكان قريبا من الفوز، ولكنه قام "بالتأليف" ولم أفهم تغييراته في الشوط الثاني، ورونالدو كان غائبا طوال اللقاء حتى شاهدناه يسجل الهدف، وكريستيانو لم يفعل شئ سوف الهدف".

وتابع جعفر : "رأيي هو رحيل أوسوريو، فهو لا ينزل لمستوى اللاعبين ولا اللاعبين ستصعد لمستوى تفكيره، ولا يسمع الآخرين ولذلك أرى أنه من الأفضل رحيله، ولا يجب الدفاع عنه بعد فقدان كل البطولات هذا الموسم وخسر مع الزمالك معظم المواجهات القوية".

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دور المجموعات.